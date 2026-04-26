В ДТП в Джалилабаде пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО
В дорожно-транспортном происшествии в селе Зопун Джалилабадского района пострадали семь человек.
Как сообщает Report, на территории села столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ".
Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу, их личности устанавливаются. В одном из автомобилей предварительно находились 9-классники, возвращавшиеся с выпускного экзамена.
По факту проводится расследование, обстоятельства инцидента выясняются.
17:52
В Джалилабадском районе учащиеся, возвращавшиеся с выпускного экзамена, попали в ДТП.
Как сообщает АПА, авария произошла на территории села Зопун.
Автомобиль, в котором возвращались в село учащиеся с выпускного экзамена по уровню 9-летнего среднего образования, столкнулся с автомобилем, которым управлял другой житель села.
В результате аварии есть пострадавшие.
Пострадавшие были госпитализированы в центральную районную больницу.
По факту аварии проводится расследование.