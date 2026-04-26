Трамп утверждает, что США обсуждают с Ираном вывоз ядерных материалов

Президент США Дональд Трамп, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном обсуждает вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов.

"Дело в том, что нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил президент США, ядерной пылью он называет ядерное топливо и другие материалы, которые были, по его словам, почти полностью уничтожены в ходе ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.

