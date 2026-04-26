 Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Азербайджанский боксер завоевал золото на Кубке мира

First News Media21:05 - Сегодня
Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золотую медаль на Кубке мира в бразильском Фос-ду-Игуасу.

Спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, встретился в решающем поединке с местным боксером Тауаном Силвой.

Джафаров в итоге одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) и взял золото Кубка мира.

Отметим, что в ночь на понедельник на финальный поединок также выйдут Субхан Мамедов (50 кг) и Мухаммед Абдуллаев (+90 кг). Днем ранее Наби Искандеров (70 кг) завоевал на турнире бронзовую медаль.

Поделиться:
629

Актуально

Xроника

Политика

Политика

Спорт

Спорт

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 23:30

Сегодня, 23:15

Сегодня, 23:05

Сегодня, 22:50

Сегодня, 22:42

Сегодня, 22:30

Сегодня, 22:12

Сегодня, 21:44

Сегодня, 21:36

Сегодня, 21:16

Сегодня, 21:05

Сегодня, 20:55

Сегодня, 20:47

Сегодня, 20:31

Сегодня, 20:10

Сегодня, 19:40

Сегодня, 19:24

Сегодня, 19:01

Сегодня, 18:55

Сегодня, 18:40
Все новости
1news TV

16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50