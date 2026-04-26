Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен «премии Герники за мир и примирение»

В обращении к участникам церемонии вручения данной Премии глава государства отметил:

"Дорогие друзья,

Я выражаю глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение мне "Премии Герники за мир и примирение" в знак признания моих усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поощрению диалога.

Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения. Вручение этой награды 26 апреля – в День памяти жертв Герники – имеет особое символическое значение. Это чудовищное преступление, совершенное против мирного населения в Гернике восемьдесять девять лет назад, остается одной из самых ужасных и кровавых страниц прошлого века. Считаю, что любое преступление против гражданского населения представляет собой нарушение принципов гуманности и человечности. Я разделяю боль и скорбь Герники и торжественно воздаю дань памяти ее жертвам.

Послание мира и примирения, исходящее из истории Герники, имеет глубокое значение для всех народов. Воспоминания и опыт народов, переживших тяжелые последствия войны, должны служить важным уроком для новых поколений, позволяя им жить в более стабильном и безопасном мире.

Народ Азербайджана, испытавший тяжелые последствия войны и проживший в условиях конфликта почти тридцать лет, слишком хорошо понимает ценность мира и примирения. Сегодня Азербайджан учится жить в атмосфере мира. Для нас это новое и необычное ощущение, поскольку у нас не было возможности испытать его с момента обретения независимости.

На Саммите в Вашингтоне в августе 2025 года было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, а также состоялось подписание Совместной декларации, что положило конец продолжавшемуся три десятилетия конфликту и заложило основу для мира, примирения и партнерства между нашими народами.

В настоящее время Азербайджан приспосабливается к этой новой реальности и к жизни в мирной обстановке. Эта благоприятная атмосфера и растущая уверенность в стабильности и безопасности позволяют нам двигаться вперед и уделять больше времени и ресурсов нашей повестке дня в области развития. В то же время мы предпринимаем меры по укреплению мира и его воплощению на практике, и оба наших общества уже ощущают реальные выгоды мира в экономической, торговой и других областях. Сегодня Азербайджан обеспечивает экспорт собственных нефтепродуктов, а также пшеницы и других товаров из третьих стран в Армению через свою территорию.

Меры по укреплению доверия между двумя странами имеют решающее значение для установления прочного мира. Регулярные встречи представителей гражданского общества, наряду с инициативами на государственном уровне, вносят положительный вклад в этот процесс.

Пример Азербайджана и Армении свидетельствует о том, что, несмотря на затянувшийся конфликт, страдания и взаимное недоверие, мир может быть достигнут при наличии сильной политической воли и международной поддержки.

Дорогие друзья,

"Премия Герники за мир и примирение" - это не просто признание прошлых достижений, но и вдохновляющий стимул, а также ответственность за будущие шаги, которые предстоит предпринять во имя общего процветания международного сообщества и дела мира.

Я вновь выражаю свою признательность за эту награду и желаю всем успехов в их усилиях по содействию миру, диалогу и взаимопониманию".

