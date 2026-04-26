СМИ: Израиль ударил по покинутым жителями поселкам на юге Ливана

Истребители израильских ВВС атакуют наземные цели в семи населенных пунктах на юге Ливана, покинутых жителями после предупреждения о готовящихся воздушных рейдах, сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, мощные взрывы произошли в поселках Кфар-Тибнит и Мейфадун, которые расположены к северу от реки Литани.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри потребовал от местного населения срочно эвакуироваться в безопасные районы перед авиаударами. "Мы вынуждены решительно реагировать на нарушения перемирия со стороны террористической организации "Хезболлах", но не хотим причинить какого-либо вреда гражданским лицам", - указал военпред в заявлении на арабском языке, размещенном в X.

Эдри рекомендовал жителям поселков Арнун, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Кфар-Тибнит, Мейфадун, Шоукин и Яхмур "немедленно покинуть свои дома и удалиться по меньшей мере на один километр от районов, по которым будут нанесены удары".

