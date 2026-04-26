В Аравийском море перехвачен танкер

ВМС США перехватили в Аравийском море танкер Sevan, входящий в санкционный список судов, задействованных в транспортировке иранских энергоносителей на миллиарды долларов.

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля 2026 года. Танкер был остановлен с помощью вертолета, поднятого с борта эсминца USS Pinckney. По данным Центрального командования США (CENTCOM), Sevan входит в число 19 судов, на которые Министерство финансов США наложило санкции 24 апреля за участие в схемах обхода ограничений при перевозке пропана и бутана.

После перехвата экипаж подчинился приказу и под конвоем американских военных направился обратно в сторону Ирана. Судно принадлежит базирующейся в Дубае компании Anka Energy & Logistics Co. Согласно отчету CENTCOM, с начала действия текущих мер по блокированию портов США принудительно изменили курс уже 37 судов.