Трамп: Инцидента со стрельбой не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал

Президент США Дональд Трамп считает, что инцидента со стрельбой в отеле, где проходил прием с его участием, не произошло бы, если бы в Белом доме был сооружен безопасный бальный зал.

"То, что произошло прошлой ночью, как раз и является причиной того, что наши великие военные, Секретная служба, правоохранительные органы и по разным причинам каждый президент за последние 150 лет требовали, чтобы на территории Белого дома был построен большой, безопасный бальный зал. Этого (стрельбы - прим. ТАСС) никогда бы не произошло в сверхсекретном с военной точки зрения танцевальном зале, который сейчас строится в Белом доме", - написал американский лидер в Truth Social.

Трамп также отметил, что строительству, которое ведется "в рамках бюджета и с существенным опережением графика", ничего не должно помешать.

В декабре прошлого года телеканал CBS News со ссылкой на Службу национальных парков страны (NPS) сообщал, что сооружение бального зала в восточной части Белого дома за $300 млн планируется завершить летом 2028 года. Новое сооружение сможет вместить до 650 человек. Как сообщалось ранее, строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

