Трамп пообещал скорое завершение войны, пригнозив Ирану ударом по нефтяным объектам

Вооруженный конфликт с Ираном закончится «очень скоро», заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

В разговоре с журналистами Трамп пообещал, что война США с Ираном закончится в ближайшее время и пообещал «большую победу». «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — отметил американский президент.

Вместе с тем, Трамп вновь пригрозил Ирану ударом по нефтяным объектам, заявив, что у Тегерана остается около трех дней до возможных атак.

Переговорные “козыри”находятся на стороне США, сказал американский лидер Fox News. Он также допустил, что конфликт с может завершиться в ближайшее время.