Франция поддержала дипломатический путь урегулирования между США и Ираном

Франция поддерживает продолжение дипломатического подхода на Ближнем Востоке и надеется, что переговоры между США и Ираном приведут к установлению мира в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"Министр иностранных дел Франции подчеркнул позицию своей страны в поддержку продолжения дипломатического подхода и выразил надежду на то, что благодаря проводимым переговорам мир в регионе будет восстановлен", - сообщается в Telegram-канале А. Арагчи.

Иранский министр проинформировал французского коллегу о последней ситуации и процессах, связанных с прекращением огня, а также о дипломатических усилиях по прекращению войны, подчеркнув важность конструктивной роли европейских стран в этом процессе.

"Министры иностранных дел Ирана и Франции подчеркнули необходимость продолжения двусторонних консультаций, а также консультаций с другими региональными акторами", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В Исламабаде 27 апреля, как указывали СМИ, должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, что подтвердили и в Белом доме. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер должны были вылететь в Исламабад в субботу, однако незадолго до этого Трамп сообщил, что отменил поездку своих представителей в Пакистан.