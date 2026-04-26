Владимир Зеленский на пресс-конференции с Майей Санду заявил об усилении атак России на инфраструктуру

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля в Киеве в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду сообщил, что российские войска наращивают интенсивность ударов по энергетическим, логистическим и транспортным объектам Украины.

По словам Зеленского, не имея значительных успехов на поле боя, Россия сосредоточилась на уничтожении железнодорожных узлов, мостов и систем водоснабжения. Глава государства подчеркнул, что эти действия направлены на оказание давления на международных партнеров и попытку повлиять на будущие переговорные процессы. Киев намерен направить международную помощь на развитие собственного оборонного производства и физическую защиту энергосистемы.