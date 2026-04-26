Султан Омана и глава МИД Ирана обсудили тему урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье провели переговоры в Маскате, сообщает Al Jazeera.

Темой встречи стали посреднические усилия, направленные на прекращение конфликта США и Израиля с Ираном. Также стороны говорили о развитии региональной ситуации.

Телеканал напоминает, что Оман действует в роли посредника по решению нынешнего конфликта. В то же время объекты на территории султаната также не раз подвергались атакам.

