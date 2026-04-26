Министр обороны Мали Садио Камара погиб при нападении на его дом

По данным издания Jeune Afrique, министр обороны Мали Садио Камара стал жертвой нападения джихадистов на его частную резиденцию.

Информация о гибели высокопоставленного чиновника на данный момент противоречит официальным сводкам властей Мали. Ранее правительство страны выступило с заявлением о серии скоординированных атак боевиков на ряд военных объектов в различных регионах государства. Согласно официальным данным Министерства обороны Мали, в ходе отражения этих нападений пострадали 16 человек, однако о гибели членов кабинета министров не сообщалось.

Ситуация в Мали остается напряженной из-за активных действий радикальных исламистских группировок, регулярно атакующих государственные институты и военную инфраструктуру. Наблюдатели отмечают, что если информация о гибели Камары подтвердится, это станет одним из самых резонансных ударов по действующему руководству страны за последние годы.