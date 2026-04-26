На авиабазе Фэрфорд в Великобритании произошел крупный пожар

В ночное время на стратегической авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, используемой американскими бомбардировщиками B-52 Stratofortress для операций на Ближнем Востоке, вспыхнул масштабный пожар.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарной службы, бригады скорой помощи и оперативные сотрудники Министерства обороны Великобритании. Из-за плотного задымления, распространившегося на прилегающие жилые районы, власти рекомендовали местным жителям не открывать окна и двери.

Авиабаза Фэрфорд является ключевым узлом для дислокации тяжелой бомбардировочной авиации США в Европе. На данный момент официальная причина возгорания не установлена, представители базы и военного ведомства воздерживаются от комментариев относительно возможного ущерба технике или инфраструктуре.