Житель Ходжалинского района подорвался на мине в Агдере

Вугар Салах оглу Ахмедов, житель села Енибина Ходжалинского района 1967 года рождения, получил ранение в результате взрыва противопехотной мины на неразминированной территории.

Инцидент произошел в Агдере, в районе бывшей линии соприкосновения войск. По предварительным данным, пострадавший получил травму левой ноги. Правоохранительные органы и соответствующие структуры начали расследование по факту происшествия. Власти в очередной раз призывают граждан избегать посещения территорий, не прошедших полную очистку от минной опасности.