В Баку спасли водителя, зажатого в деформированном автомобиле - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе Баку, а также о том, что один из граждан оказался заблокирован в автомобиле.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска.

После оценки оперативной обстановки было установлено, что ДТП произошло с участием автомобилей марки Mercedes Sprinter и Shacman. В результате аварии водитель Mercedes Sprinter оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специального аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли из автомобиля водителя Mercedes Sprinter - Орхана Алиджавад оглу Джавадова 1988 года рождения - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.