Сегодня свыше 55 тыс. выпускников сдали экзамен — ГЭЦ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня более 55 тысяч учащихся сдали выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамен проводился в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах города Баку, в Сумгайыте (II часть), Абшероне (II часть), Гёйгёле, Гёранбое, Нафталане, Гедабейе, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабаде (II часть), Масаллы (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабаде (II часть), Хачмазе (II часть), Губе (II часть), Агдеринском районе (в средних школах сел Талыш, Гоярх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан), в Лачыне (средняя школа №2 города, полные средние школы сел Забух и Сус), в Нахчыванской Автономной Республике, на острове Чилов, в спецшколах Баку (интернаты, школы при пенитенциарных учреждениях), а также среди выпускников общеобразовательных учреждений с обучением на грузинском языке.

Руководитель экзамена и необходимые для проведения экзамена материалы были доставлены в школу на острове Чилов вертолетом ПО "Азнефть".

Всего для проведения экзамена в общей сложности было выделено 240 зданий и 4171 зал, а также привлечены 926 руководителей, 5197 наблюдателей, 731 сотрудник пропускного режима (охрана) и 240 представителей зданий.

Предположительно, в экзамене приняли участие 55 282 учащихся, включая 79 человек с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для обеспечения комфортного участия для них выделены специальные залы, а для лиц с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы условия для передвижения учащихся с ограниченной мобильностью, кроме того, с привлеченными наблюдателями проведены специальные тренинги.

По предварительным данным, один человек был отстранен от сдачи экзамена в связи с обнаружением мобильного телефона.

С 27 апреля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и листов ответов.

Поскольку проверка открытых заданий требует времени, объявление результатов предусматривается не ранее чем через 6 недель.

Отметим, что после завершения экзамена участникам разрешено забрать с собой книжки с вопросами.

Правильные ответы на тестовые задания (закрытого и кодируемого открытого типа), использованные на экзамене, будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

09:59

Сегодня 55 282 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

По данным центра, в экзамене также примут участие 79 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для обеспечения комфортного участия для них выделены специальные залы, а для лиц с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Созданы условия для передвижения учащихся с ограниченной мобильностью, кроме того, с привлеченными наблюдателями проведены специальные тренинги.

В городах и районах, где пройдут экзамены, выделено в общей сложности 240 экзаменационных зданий и 4 171 зал. К процессу привлечены 926 руководителей экзаменов и общих руководителей, 5 197 наблюдателей, 731 сотрудник пропускного режима (охрана) и 240 представителей зданий.

Отметим, что экзамен пройдет в Сабунчинском (II часть), Низаминском, Хазарском (II часть) и Насиминском районах Баку, в Сумгайыте (II часть), Абшеронском (II часть) районе, Нахчыване, Гёйгёле, Горанбое, Нафталане, Гедабее, Товузе, Гахе, Балакене, Загатале, Лерике, Джалилабадском (II часть), Масаллинском (II часть), Барде, Тертере, Гёйчае, Саатлы, Сальяне, Кюрдамире, Исмаиллы, Сабирабадском (II часть), Хачмазском (II часть), Губинском (II часть) районах, а также в Агдеринском районе (в средних школах сел Талыш, Гоярх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан), в Лачыне (средняя школа №2 города, полные средние школы сел Забух и Сус), в специальных школах Баку (интернаты, школы при пенитенциарных учреждениях), а также среди выпускников общеобразовательных учреждений с обучением на грузинском языке.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до его начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, допущены к экзамену не будут.

