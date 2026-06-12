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ЧМ-2026: Мексика одержала победу в матче с ЮАР - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

First News Media01:05 - Сегодня
ЧМ-2026: Мексика одержала победу в матче с ЮАР - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сборная Мексики удачно стартовала на 23-м чемпионате мира по футболу, обыграв в матче открытия команду ЮАР со счётом 2:0.

На стадионе Ацтека хозяева турнира быстро вышли вперёд благодаря голу Хулиан Киньонес на 9-й минуте. После перерыва преимущество мексиканцев удвоил Рауль Хименес, отличившийся на 67-й минуте.

ЮАР большую часть второго тайма провела в меньшинстве после удаления Сфефело Ситоле на 50-й минуте за фол последней надежды. В концовке встречи команда осталась вдевятером: вышедший на замену Темба Зване получил красную карточку на 84-й минуте за удар соперника по лицу.

В добавленное время удаление произошло и в составе мексиканцев — красную карточку за фол последней надежды получил Сесар Монтес.

Благодаря этой победе Мексика заработала первые три очка на домашнем чемпионате мира, тогда как ЮАР начала турнир с поражения.

00:40

Мексика увеличила своё преимущество в матче против ЮАР.

На 67-й минуте второй гол забил Рауль Хименес.

00:15

Начался второй тайм матча между сборными Мексики и ЮАР.

После стартовых 45 минут впереди Мексика - 1:0.

23:32

Стартовал матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Встреча проходит стадионе "Ацтека" в Мехико.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных, а всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча.

Финал мирового первенства состоится 19 июля на стадионе MetLife в США.

23:20

Стартовал чемпионат мира по футболу 2026 года.

Мундиаль начался с матча открытия в группе А между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Встречу, организованную на стадионе «Ацтека» в Мехико, судит бразильский рефери ФИФА Вилтон Сампайо.

Другой матч этой группы между сборными Южной Кореи и Чехии состоится 12 июня в 6:00 по бакинскому времени.

Финал чемпионат мира пройдет 19 июля. На турнире, который совместно принимают США, Канада и Мексика, впервые ведут борьбу 48 команд.

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