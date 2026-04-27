 Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство оружия | 1news.az | Новости
Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство оружия

Ялчин Алиев16:05 - Сегодня
Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство оружия

Официальный визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Азербайджан 27 апреля стал важным этапом в укреплении европейского вектора внешней политики Баку, придав одновременно новый импульс военно-техническому сотрудничеству двух стран.

Примечательно, что основные раунды переговоров и официальные заявления сторон прозвучали в Габале — городе, который в эти дни фактически превратился в дипломатическую и стратегическую ставку Азербайджана. Всего за сорок восемь часов до этого азербайджанский руководитель Ильхам Алиев принимал здесь же президента Украины Владимира Зеленского, что превратило Габалу в точку достижения важных договоренностей, формирующих, по сути, новую оборонную доктрину, основанную на привлечении передовых технологий для нужд национального военно-промышленного комплекса. Последовательность этих визитов подчеркивает системность государственного курса, демонстрирующего, что Азербайджан не просто диверсифицирует закупки, а выстраивает сеть партнерств с ведущими инженерными школами мира для локализации производства на своей территории.

В ходе совместного заявления для прессы в Габале Ильхам Алиев особо акцентировал внимание на переходе от торговых отношений к промышленной кооперации с чешскими партнерами. Президент отметил, что Азербайджан на протяжении долгого времени является заказчиком чешской продукции военного назначения, однако текущий этап требует более глубокой интеграции. «Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством», — подчеркнул глава государства, добавив, что взаимодействие с Чехией, обладающей колоссальным промышленным опытом, имеет для республики стратегическое значение.

В свою очередь Андрей Бабиш подтвердил готовность Праги делиться компетенциями, назвав Азербайджан «стратегическим партнером» и выделив не только энергетический сектор, но и высокотехнологичные отрасли как приоритетные для чешских инвестиций и трансфера технологий.

Этот прагматичный подход к выбору партнеров позволяет Баку собирать уникальную технологическую мозаику, где каждое государство закрывает свою нишу. Если чешская сторона привносит в проекты традиции европейского машиностроения, артиллерии и авиационного обслуживания, то завершившийся накануне визит украинской делегации добавил в эту формулу бесценный опыт борьбы в условиях современной высокотехнологичной войны. Пятый год российской-украинской войны сделал Киев мировым лидером в области антидроновых систем и радиоэлектронной борьбы — технологий, которые сегодня являются критически важными для защиты воздушного пространства Азербайджана. Объединение этих компетенций на азербайджанских производственных площадках позволяет создавать гибридные оборонные системы, не имеющие аналогов в регионе. Таким образом, Габала стала площадкой, где оформляется трансформация европейских стандартов и реального боевого опыта в суверенный ресурс Азербайджана.

Масштаб этих амбиций находит подтверждение в последних статистических данных. Согласно апрельскому отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Азербайджан занял 6-е место в мире по уровню «военной нагрузки», выделив на оборону 6,5% от своего ВВП. Рост этого показателя на 1,4 процентных пункта включает в себя, помимо закупок готовой продукции, также и масштабные вложения в создание внутренних производственных мощностей и реализацию программ импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. В условиях глобальной нестабильности наличие собственных цехов, работающих по лицензиям ведущих мировых компаний, становится единственной надежной гарантией безопасности. Это позволяет стране сохранять паритет на Южном Кавказе, не попадая в зависимость от колебаний мировой политической конъюнктуры или сбоев в логистических цепочках поставок вооружений.

Локализация производства, ставшая ключевой темой обсуждения с чешскими и украинскими лидерами, выступает в этой стратегии фактором, служащим национальной независимости. Создание замкнутых производственных циклов внутри страны позволяет Баку минимизировать риски, связанные с возможным политическим давлением или внезапными изменениями в экспортном законодательстве стран-партнеров. Когда критически важные системы обороны собираются на собственных мощностях, Азербайджан получает возможность самостоятельно определять объемы и темпы модернизации своего арсенала. Это формирует надежный дипломатический каркас, когда республика укрепляет свой потенциал, исходя исключительно из внутренних нужд безопасности, что позволяет сохранять устойчивую дистанцию от геополитических амбиций третьих сторон и не вовлекаться в чужие столкновения.

В конечном итоге, серия дипломатических встреч в Габале демонстрирует миру модель государства, которое в эпоху тотальной нестабильности делает ставку на прагматизм и промышленную самодостаточность. Умение интегрировать лучшие инженерные решения Европы и реальный боевой опыт современности в национальную индустрию превращает международное сотрудничество в эффективный щит суверенитета. Габалинские договоренности апреля 2026 года подтверждают, что Азербайджан успешно адаптируется к жестким требованиям технологического века, создавая собственную базу безопасности, которая опирается уже не столько на импортные поставки, а на собственный потенциал.

Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство ...

Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство оружия

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

