Azərbaycanca
В мире

First News Media18:15 - Сегодня
Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически отстаивает свой суверенитет

Президент России Владимир Путин на встрече с главой иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел исламской республики прибыл в понедельник в Санкт-Петербург.

Встреча Путина и Аракчи прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

В ходе встречи Путин сообщил иранскому министру, что на минувшей неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Президент РФ попросил Аракчи передать в ответ пожелания благополучия.

"Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это (послание – Sputnik) и подтвердить, что Россия, также, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения", – сказал Путин.

Он также отметил, что Россия видит, как мужественно и героически иранский народ отстаивает независимость и суверенитет своей страны.

Глава российского государства также подчеркнул готовность РФ делать все для восстановления мира на Ближнем Востоке, отметив, что Тегеран хорошо знает позицию Москвы по данному вопросу.

"Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете", – сказал президент России.

В свою очередь глава МИД Ирана поблагодарил Путина за последовательную позицию РФ. Он отметил, что отношения между двумя странами представляют собой стратегическое партнерство и будут укрепляться.

"Меня попросили в ходе этой поездки подтвердить, что ирано-российские отношения для нас означают стратегическое партнерство на самом высоком уровне, и таким путем мы будем идти дальше", – сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что отношения Тегерана и Москвы будут развиваться, "невзирая на все, что происходит".

Во встрече Путина и Аракчи принимают также участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Поделиться:
280

Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50