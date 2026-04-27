Евгений Плющенко и Яна Рудковская вновь в Баку: «Как всегда душевно…» - ФОТО

Знаменитая российская пара - олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская – в очередной раз прилетели в столицу Азербайджана.

«В гостеприимном Азербайджане, в Sea Breeze, в гостях у нашего большого друга Эмина Агаларова. Как всегда душевно и с пользой проводим своё время у тебя», - отмечают в Instagram Е.Плющенко и Я.Рудковская.

Отметим, что в Баку фигурист и продюсер прилетели с сыном Александром Плющенко.

Напомним, что в прошлом году именно в Баку Евгений Плющенко и Яна Рудковская отметили в 18-летие совместной жизни.





