Приостановлена реализации наршараба под этим товарным знаком – ФОТО

В ходе проверки, проведённой сотрудниками Агентства продовольственной безопасности на предприятии по переработке наршараба, принадлежащем физическому лицу А.Искендерли и расположенном в поселке Шувелян, ул. 51A/2858A, были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил.

Установлено, что при производстве наршараба под товарным знаком «Miraj» использовался гранатовый сок неустановленного происхождения, а также обнаружено присутствие красящей пищевой добавки в составе продукта, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Помимо этого, выявлено отсутствие необходимого оборудования и выделенной площади для осуществления производственного процесса, отсутствие вентиляционной системы на складах сырья и готовой продукции, ненадлежащее проведение санитарной обработки, а также несоблюдение последовательности технологического процесса.

По данному факту в отношении руководства предприятия составлен административный протокол, отобраны образцы для лабораторных исследований. До устранения выявленных нарушений переработка наршараба приостановлена. Также принято ограничительное решение о приостановлении реализации наршараба под товарным знаком «Miraj», его изъятии из оборота и отзыве партии продукции.