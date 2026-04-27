Арагчи: Народ Ирана сможет выстоять

Народ Ирана своим мужеством смог сопротивляться агрессии США и сможет выстоять, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Президент России Владимир Путин встретился с Арагчи, который в понедельник прибыл в Санкт-Петербург.

"Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", - сказал Арагчи в ходе переговоров с Путиным.

Источник: РИА Новости