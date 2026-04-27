Бакметрополитен прояснил ситуацию с трещинами на станции «Ази Асланов» - ФОТО

На фоне распространившейся в социальных сетях информации о появлении трещин и просачивании воды сквозь стены на станции метро «Ази Асланов», в обществе возникла обоснованная обеспокоенность.

Учитывая широкий резонанс, который вызвали данные сообщения, мы обратились за официальным комментарием в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщили нам в Бакинском метрополитенe, станция «Ази Асланов» строилась в 1981–1987 годах в зоне со сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями. Перерывы в процессе строительства, изменение гидрогеологической обстановки на территории в последующие годы, а также воздействие грунтовых вод привели к определенному износу инфраструктуры станции.

«С учетом этих факторов с 30 ноября 2024 года начаты плановые работы по капитальному ремонту и реконструкции в тупиковых путях станции. В рамках работ обновляются и усиливаются изоляционные слои, полностью перестраиваются конструкции, что позволит сделать инфраструктуру более устойчивой», - отмечается в сообщении ведомства.

Было также отмечено, что завершение строительства тупиковых путей планируется до сентября 2026 года.

«Реконструкция самой станции «Ази Асланов» будет проведена в соответствии с Государственной программой на 2025–2030 годы в период строительства станции Y-17, которая будет выполнять функцию перехода на «Ази Асланов». При этом станция находится под постоянным контролем, регулярно проводятся технические осмотры и работы по обслуживанию. Воздействие грунтовых вод и осадков мониторится, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме», - говорится в заявлении.