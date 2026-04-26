Стрельба в Вашингтоне не изменила планы визита Карла III - заявление

Государственный визит короля Великобритании Карла III в США пройдет по утвержденному плану, несмотря на инцидент со стрельбой на приеме для журналистов в Вашингтоне.

Об этом говорится в заявлении представителя Букингемского дворца.

"После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по совету правительства мы можем подтвердить, что государственный визит Их Величеств пройдет так, как было запланировано", - сказал он. Отмечается, что монарх и его жена королева Камилла "чрезвычайно благодарны всем, кто работал в ускоренном режиме для организации визита".

Карл III совершит государственный визит в США 27-30 апреля. Как ожидается, он выступит в Конгрессе и будет принят американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.