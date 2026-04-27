На ITV продолжается шоу «Maska»: Кто скрывался под маской Цыпленка? - ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован.

В жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

Пятым участником шоу «Maska», покинувшим программу, стал скрывавшийся под маской Цыпленка ведущий канала ITV Салех Багиров – в последнем для него выпуске проекта он исполнил песню «Külək hayandan əsdi».

Отметим, что выступления масок - Инопланетянина, Улитки, Гырата - в пятом выпуске проекта представлены для просмотра ниже, а сам третий выпуск второго сезона шоу «Maska» доступен здесь. Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря, актриса театра и кино Гюнешь Тегин (Море) и режиссер Ульвия Кенуль (Змея).

