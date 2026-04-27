CNN: семья стрелявшего в Вашингтоне сообщила полиции о возможном нападении

Родственники мужчины, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проинформировали правоохранительные органы о том, что он потенциально может устроить нападение.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в американской администрации.

При этом телеканал отметил, что источник не уточнил, передавалась ли такая информация до или уже после нападения.

Стрельба произошла 25 апреля вечером на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме в отеле Washington Hilton, в котором принимал участие президент США Дональд Трамп.

Никто из представителей американской администрации, в частности президент, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, не пострадал. Стрелявший задержан, пострадал сотрудник Секретной службы.

