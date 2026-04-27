СМИ: война в Иране создала проблемы для производителей дубайского шоколада

Производители популярного дубайского шоколада столкнулись с трудностями из-за конфликта в Иране, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитиков.

Война привела к резкому росту цен на фисташки и сокращению поставок этого ореха. Иран обеспечивает около пятой части мирового производства фисташек и 25–30% их экспорта. Однако из-за логистических проблем страна не может вовремя вывозить урожай, что вызывает задержки и увеличивает затраты. Кроме того, как отмечает FT, экспорт Ирана ограничен санкциями западных стран.

По информации издания, покупатели ищут альтернативу иранским фисташкам, обращая внимание в первую очередь на поставки из США. Однако американские экспортеры уже распродали большую часть своих запасов. Также фисташки из Ирана отличаются высоким содержанием масла по сравнению с другими сортами, что существенно влияет на вкус конечного продукта, подчеркивают в FT.

Дубайский шоколад — это десерт ручной работы, представляющий собой шоколадный батончик или плитку с начинкой из кнафе (теста катаифи, растянутого на тонкие нити), тахини (экстракта из кунжутных семян) и фисташковой пасты. Изначально этот десерт можно было приобрести только в ОАЭ, но позже он стал доступен в магазинах по всему миру, включая Россию.

