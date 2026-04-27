Аракчи: Иран обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсудил в Пакистане пути продолжения диалога с США.

"Я провел хорошие консультации с друзьями в Пакистане, визит был успешным. Мы обсудили, при каких условиях и по какому треку переговоры могут быть продолжены", - сказал Аракчи, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.

Он также сообщил, что обсудил в ходе визита в Оман ситуацию в Ормузском проливе. У Тегерана и Маската, добавил Аракчи, много общих взглядов, стороны договорились продолжить диалог на уровне экспертов.