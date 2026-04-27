Сегодня стартует международная регата «Кубок Президента 2026», организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, регата, посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, впервые стартует на освобожденной от оккупации территории – на Сарсангском водохранилище в Агдеринском районе. 27 апреля состоятся показательные выступления спортсменов и заезды по академической гребле, на каяках, каноэ, лодках класса дракон и парусниках. Скутеры с флагами стран-участниц совершат круги по воде. Также будут исполнены народные песни и танцы. Таким образом, традиция соревнований по гребле будет заложена еще на одном новом пространстве в Карабахе после Суговушана и Кёнделенчая.

В Мингячевире 28 апреля пройдут официальный парад и церемония открытия соревнований. В рамках церемонии открытия, которая начнется в 18:30, официальные лица и гости сначала посетят памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Мингячевир. Затем будет организовано шествие команд от проспекта Гейдара Алиева до Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр». После завершения парада перед Олимпийским учебно-спортивным центром «Кюр» начнется официальная церемония открытия и художественная часть. В художественной части будут представлены шоу, различные танцевальные и музыкальные номера. Мероприятие продолжится исполнением группы Döngə. Концертная программа завершится грандиозным фейерверком.

29 апреля соревнования продолжатся в другом живописном уголке Карабаха — на Суговушанском водохранилище. Последние заезды международной регаты «Кубок Президента 2026» пройдут 30 апреля – 1 мая в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Регата завершится 1 мая.