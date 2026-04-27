Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества

Президент РФ Владимир Путин уволил Евгения Примакова с поста руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).

Другим указом российский лидер назначил на этот пост 37-летнего Игоря Чайку, сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Игорь Чайка с марта 2025 года являлся заместителем главы «Россотрудничества», до этого в течение четырех лет находился на посту председателя Общественного совета при этой структуре.

Отметим, что Евгений Примаков возглавлял «Россотрудничество» с июня 2020 года.