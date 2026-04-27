В Агдере cтартовала международная регата «Кубок Президента» - ФОТО

Cтартовала регата «Кубок Президента — 2026», посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, состоявшееся в Агдере, началось с исполнения государственного гимна.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что проведение впервые регаты на Сарсангском водохранилище является важным и вызывающим гордость событием. Он подчеркнул, что организационный уровень соревнований совершенствуется из года в год. Министр выразил уверенность, что спортсмены получат большое удовольствие от соревнований и продемонстрируют интересную борьбу.

Затем мероприятие продолжилось показательными выступлениями. В рамках программы были исполнены народные песни и и танцы.

После этого состоялись показательные выступления и первые заезды спортсменов по академической гребле, на каяках, каноэ, лодках класса дракон и парусниках. Скутеры с флагами стран-участниц совершили круги по воде.

Отметим, что финальные заезды международной регаты «Кубок Президента — 2026» пройдут с 30 апреля по 1 мая в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр». Регата завершится 1 мая.