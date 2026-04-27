В Лерике грузовик сорвался в ущелье, есть погибший

В Лерике грузовик сорвался в ущелье, водитель погиб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован сегодня на территории Лерикского района.

Грузовой автомобиль марки «ГАЗ-66», которым управлял житель Астары Хамза Мирсейидзаде (1999 г. р.), вышел из-под контроля и опрокинулся в ущелье. Водитель был госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу, однако скончался еще до оказания медицинской помощи (до прибытия в больницу).

По факту проводится расследование.