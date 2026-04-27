Мерц не считает, что США смогут быстро завершить военную операцию против Ирана

First News Media16:52 - Сегодня
Мерц не считает, что США смогут быстро завершить военную операцию против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Соединенным Штатам удастся быстро завершить военную операцию против Ирана.

«Потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, судя по всему, нет действительно убедительной стратегии в переговорах», - заявил Мерц в ходе дискуссии со школьниками в Марсберге. Его слова приводит агентство DPA.

«Проблема таких конфликтов всегда одна: в них нужно не просто войти, из них нужно еще и выйти. Мы болезненно наблюдали это на примере Афганистана в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке», - констатировал канцлер ФРГ.

Американцы, как утверждал он, начали военную операцию против Ирана «совершенно очевидно без какой-либо стратегии». По этой причине сейчас, как отметил Мерц, закончить конфликт еще сложнее. «Тем более что иранцы, судя по всему, ведут переговоры очень умело - или же так же умело их избегают», - подчеркнул глава правительства ФРГ. «На данный момент ситуация довольно запутанная», - заметил канцлер. «И это стоит нам огромных денег. Этот конфликт, эта война против Ирана оказывает прямое влияние на показатели нашей экономики», - пояснил Мерц.

Германия, как уточнил он, подтверждает свое предложение задействовать минные тральщики, чтобы вновь открыть Ормузский пролив. Однако обязательным условием для этого является предварительное прекращение боевых действий.

Источник: ТАСС

Актуально

Xроника

В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум - ФОТО

Общество

В Азербайджане ожидается непогода: МЧС призывает соблюдать меры безопасности

Мнение

Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство ...

Xроника

В Габале от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный ланч в честь ...

В мире

Евгений Плющенко и Яна Рудковская вновь в Баку: «Как всегда душевно…» - ФОТО

Роскомнадзор проверяет «Россию 1» из-за ругательств Соловьева в адрес Бони

Арагчи: Народ Ирана сможет выстоять

В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро

Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

СМИ узнали о состоянии Моджтабы Хаменеи

Последние новости

Евгений Плющенко и Яна Рудковская вновь в Баку: «Как всегда душевно…» - ФОТО

Сегодня, 17:36

Роскомнадзор проверяет «Россию 1» из-за ругательств Соловьева в адрес Бони

Сегодня, 17:35

На всех полосах трассы в аэропорт снижен предел скорости

Сегодня, 17:27

Арагчи: Народ Ирана сможет выстоять

Сегодня, 17:18

В Азербайджане ожидаются дожди, снег и сели

Сегодня, 17:07

Мазахир Панахов вновь избран председателем Центральной избирательной комиссии

Сегодня, 17:05

Ввезенный из Украины ветеринарный препарат не прошёл контроль качества - ФОТО

Сегодня, 17:03

Мерц не считает, что США смогут быстро завершить военную операцию против Ирана

Сегодня, 16:52

В Азербайджане ожидается непогода: МЧС призывает соблюдать меры безопасности

Сегодня, 16:40

В Азербайджане выставят на аукцион имущество 4 закрытых банков

Сегодня, 16:32

Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане 

Сегодня, 16:25

В Лерике грузовик сорвался в ущелье, есть погибший

Сегодня, 16:18

Путин уволил Примакова с поста главы Россотрудничества

Сегодня, 16:15

Щит суверенитета: почему Азербайджан делает ставку на собственное производство оружия

Сегодня, 16:05

В Агдере cтартовала международная регата «Кубок Президента» - ФОТО

Сегодня, 16:00

В Габале от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный ланч в честь Премьер-министра Чехии - ФОТО

Сегодня, 15:53

В Сумгайыте столкнулись грузовик и три легковушки - ФОТО

Сегодня, 15:25

Новая роль Азербайджана в меняющейся архитектуре ЕС

Сегодня, 15:15

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 15:12

«Это только начало»: Азер Айдемир о закулисье «İşquz dövləti» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:08
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

