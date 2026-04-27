Мерц не считает, что США смогут быстро завершить военную операцию против Ирана
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение, что Соединенным Штатам удастся быстро завершить военную операцию против Ирана.
«Потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, судя по всему, нет действительно убедительной стратегии в переговорах», - заявил Мерц в ходе дискуссии со школьниками в Марсберге. Его слова приводит агентство DPA.
«Проблема таких конфликтов всегда одна: в них нужно не просто войти, из них нужно еще и выйти. Мы болезненно наблюдали это на примере Афганистана в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке», - констатировал канцлер ФРГ.
Американцы, как утверждал он, начали военную операцию против Ирана «совершенно очевидно без какой-либо стратегии». По этой причине сейчас, как отметил Мерц, закончить конфликт еще сложнее. «Тем более что иранцы, судя по всему, ведут переговоры очень умело - или же так же умело их избегают», - подчеркнул глава правительства ФРГ. «На данный момент ситуация довольно запутанная», - заметил канцлер. «И это стоит нам огромных денег. Этот конфликт, эта война против Ирана оказывает прямое влияние на показатели нашей экономики», - пояснил Мерц.
Германия, как уточнил он, подтверждает свое предложение задействовать минные тральщики, чтобы вновь открыть Ормузский пролив. Однако обязательным условием для этого является предварительное прекращение боевых действий.
Источник: ТАСС