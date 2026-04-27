Стали известны результаты мониторинга по птичьему гриппу в Азербайджане 

Опубликованы результаты эпизоотологического мониторинга по птичьему гриппу, проведённого с 6 по 10 апреля 2026 года на территории республики, включая Нахчыванскую Автономную Республику, при участии сотрудников Агентства продовольственной безопасности и причастных ведомств.

Мониторинг охватил водно-болотные и прибрежные зоны, а также иные территории государственных природных заказников, охотничьих хозяйств и национальных парков, определённых исходя из эпизоотического риска, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Помимо этого, в районе водохранилищ и прибрежных зон рек проводились общие наблюдения с клиническим осмотром диких птиц; с целью выявления возбудителя заболевания у птиц различных видов были отобраны диагностические образцы. Дополнительно на 34 промышленных птицеводческих предприятиях различной мощности, а также в 72 частных хозяйствах четырёх районов (городов) были взяты образцы крови и мазки от домашней птицы разных видов для лабораторного исследования.

По итогам анализа результатов обследований и общих эпизоотологических наблюдений возбудитель птичьего гриппа, а также птицы с клиническими признаками, подозрительными на данное заболевание, выявлены не были. Диагностические образцы, взятые от домашней птицы, прошли также исследование на болезнь Ньюкасла - случаев, подозрительных на заражение, не обнаружено.