Ввезенный из Украины ветеринарный препарат не прошёл контроль качества - ФОТО

В ходе импортного контроля, осуществляемого Агентством продовольственной безопасности, был проверен ветеринарный препарат под товарным знаком «Ветримеразин Порошок» производства предприятия «Базальт», ввезённый из Украины физическим лицом Анаром Джафаровым.

Из партии товара инспекторами AQTA были отобраны образцы и направлены на исследование - по результатам испытаний выявлено несоответствие по показателю плесневых грибков и дрожжей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

В связи с установленным несоответствием ввоз в страну всей партии товара общим количеством 490 единиц был запрещён, а сам препарат уничтожен на основании принятого соответствующего решения.