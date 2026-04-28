В России запретили продажу минеральной воды из Армении

Государственная система маркировки "Честный знак" приостановила продажу партии минеральной воды "Джермук" (Армения) в офлайн- и онлайн-рознице.

Об этом РБК сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

По его словам, в обороте находилось около 338 тыс. бутылок, которые заблокированы до завершения проверки.

Основанием стало обращение Роспотребнадзора с требованием принять меры для предотвращения возможного вреда здоровью граждан. В качестве причины указаны нарушения обязательных требований.

Ограничения затронули продукцию с датами производства 17 февраля и 5 марта 2026 года.

"До завершения проверки она не попадет к потребителям", — отметил Юсупов.