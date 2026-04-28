Президент Молдовы считает, что вхождение в состав Румынии ускорит вступление в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду считает, что объединение её страны с Румынией может стать быстрым путём для вступления Кишинёва в Европейский союз.

«Это позволило бы нам быстрее вступить в ЕС и могло бы нам помочь», — заявила Санду в интервью французской газете Le Monde. При этом она подчеркнула, что такое решение должно быть поддержано большинством граждан. Санду также является гражданкой Румынии.

Касаясь альтернативных вариантов вступления в ЕС, президент отметила, что допускает возможность присоединения Молдовы к сообществу без учёта непризнанного Приднестровья. «Это возможное решение», — добавила она.