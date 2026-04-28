Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»

Казахстан в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за невозможности поставить их по трубопроводу «Дружба» в Германию.

Нефть будет направлена через Россию, в том числе через порт Усть-Луга и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщило казахстанское Минэнерго.

Как уточнили в ведомстве, 100 тыс. тонн нефти перенаправят в порт Усть-Луга, а 160 тыс. тонн — в систему КТК.

В Минэнерго заверили, что корректировка графика поставок не повлияет на годовой план добычи нефти в Казахстане, а альтернативные маршруты полностью обеспечат стабильность экспорта, передает ТАСС.

О прекращении с 1 мая транзита казахстанской нефти в ФРГ через нефтепровод «Дружба» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отмечал, что поставки возобновятся после устранения технических препятствий. В «Транснефти» на прошлой неделе заявили, что не ожидают скорого возобновления транзита казахстанской нефти в ФРГ.

Источник: КоммерсантЪ