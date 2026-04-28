В Азербайджане будут подготовлены новые сейсмические карты

First News Media11:00 - Сегодня
В ближайшее время будут подготовлены новые сейсмические карты, которые охватят Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Адиль Абдуллаев на Республиканской научной конференции в Баку на тему "Оценка сейсмической опасности и сейсмического риска Азербайджана".

Он отметил, что Азербайджан расположен в сейсмически активной зоне. К наиболее подверженным регионам относятся Большой и Малый Кавказ, Талышские горы, а также Баку и Абшеронский полуостров.

Заместитель министра подчеркнул, что ускоренная урбанизация, рост плотности населения и увеличение числа многоэтажных зданий делают более глубокое изучение сейсмических процессов и рисков приоритетной задачей.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50