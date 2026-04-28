На что будет нацелен 21-й пакет антироссийских санкций ЕС?

21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза будет направлен на усиление давления в сфере энергоносителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«21-й [пакет] готовится, и он будет довольно жестким, особенно в отношении энергоносителей», - сказал глава ведомства в интервью гостелерадио ERR.

22 апреля послы ЕС утвердили финансирование Украины на сумму €90 млрд и 20-й пакет санкций против РФ после снятия вето Венгрии и Словакии. 24 апреля глава европейской дипслужбы Кая Каллас заявила, что лидеры стран сообщества приступили к подготовке 21-го пакета рестрикций.