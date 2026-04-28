Ильхам Алиев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - ФОТО

28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Габале делегацию во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что наши двусторонние отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются во всех областях, Президент Ильхам Алиев коснулся в этом контексте дружеских отношений с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил о своих визитах в Объединенные Арабские Эмираты и визитах Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан, в том числе в Карабах, а также о проведенных в ходе этих визитов дискуссиях, подчеркнул, что все это сыграло важную роль в расширении двусторонних связей.

Отметив, что Саид бен Мубарак Аль-Хаджери прибыл в нашу страну с большой делегацией, Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль этого визита с точки зрения углубления наших отношений.

Выразив признательность за прием, Саид бен Мубарак Аль-Хаджери передал главе нашего государства приветствия Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Президент Азербайджана поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Гость поздравил с успехами, достигнутыми в процессе продвижения мирной повестки дня в регионе Южного Кавказа под руководством главы нашего государства, а также с присуждением Президенту Азербайджана «Премии Герники за мир и примирение» за его усилия, направленные на достижение мира и продвижение диалога между Азербайджаном и Арменией.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев напомнил о присуждении ему «Премии Заида за человеческое братство», продвигающей гуманитарное наследие и ценности основателя Объединенных Арабских Эмиратов, бывшего Президента Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, и попросил гостя еще раз передать его признательность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов за это.

На встрече была подчеркнута насыщенная двусторонняя повестка между нашими странами, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, торговой, энергетической сферах, в том числе в области возобновляемой энергии, деятельности совместного инвестиционного фонда, совместных военных учениях и взаимодействии в других направлениях.

В ходе беседы была затронута ситуация на Ближнем Востоке, подчеркнута важность решения всех вопросов в регионе дипломатическим путем.

