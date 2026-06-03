На бакинских улицах наблюдаются сильные пробки - ФОТО
На ряде дорог Баку затруднено движение.
Как сообщает 1news.az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.
В настоящее время ситуация на дорогах выглядит следующим образом:
- Баку-Сумгайытское шоссе – в направлении станции метро "20 Января";
- проспект Гейдара Алиева – по основной дороге в направлении центра города;
- улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;
- улица Узеира Гаджибейли – до пересечения с проспектом Азадлыг;
- 1-я Приозерная дорога – в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Бинагадинское шоссе – в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
- проспект 8 Ноября – от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
- Приморская улица – от площади Государственного флага в направлении круга "Азнефть";
- улица Али Мустафаева – в направлении проспекта Зии Буниятова;
- проспект Зии Буниятова – от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- Тбилисский проспект – от станции метро "20 Января" в направлении центра города наблюдаются заторы.
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