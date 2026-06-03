США и Иран минувшей ночью обменялись ракетными ударами

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке.

Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну, а также обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки объявленной США блокаде.

Источник: РИА Новости