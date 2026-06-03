Ушел из жизни Пибо Брайсон - исполнитель знаменитых баллад Disney - ВИДЕО

Американский R&B-певец Пибо Брайсон скончался на 76-м году жизни.

В заявлении родственников, опубликованном Variety, говорится, что двукратный лауреат премии «Грэмми» ушел из жизни 2 июня 2026 года в окружении близких - причина смерти официально не называется, однако ранее семья сообщала, что артист перенес инсульт.

Пибо Брайсон был одним из самых известных исполнителей романтических баллад и дуэтов в жанре R&B. Всемирную популярность ему принесли песни из анимационных фильмов Disney - «Beauty and the Beast», записанная вместе с Селин Дион, и «A Whole New World», исполненная в дуэте с Реджиной Белль.

Среди других известных хитов артиста – «Tonight», «I Celebrate My Love», «If Ever You're in My Arms Again», «Can You Stop the Rain» и «As Long as There’s Christmas».

За более чем пятидесятилетнюю карьеру П.Брайсон выпустил множество успешных альбомов и стал одной из ключевых фигур американской R&B-сцены. Кроме музыкальной деятельности, он также принимал участие в работе над телепроектами, включая популярную мыльную оперу «One Life to Live», для которой записал вокальную версию главной темы.