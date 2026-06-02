Автору хита Gangnam Style грозит тюрьма

Знаменитому южнокорейскому исполнителю Psy (Пак Чэ Сан), получившему мировую известность после хита Gangnam Style, может грозить до одного года лишения свободы в связи с нарушением закона о психотропных веществах.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, в период с 2022 по 2025 год артист поручал своим помощникам, включая менеджера, обращаться в одну из больниц Сеула для получения рецептов на психотропные препараты. Речь идёт о лекарствах, применяемых при бессоннице, тревожных расстройствах и депрессии.

При этом сам Psy, как отмечается, лично медицинский осмотр не проходил. Согласно законодательству Южной Кореи, назначение подобных препаратов возможно только после осмотра пациента врачом, а приобретение лекарств должно осуществляться самим пациентом.

Как уточняет Yonhap, за подобные нарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года либо штрафа до 10 миллионов вон (более 11 тысяч манатов).

Расследование в отношении артиста началось летом прошлого года, а в конце мая материалы дела были переданы в прокуратуру. Помимо самого Psy, по делу проходят ещё пять человек, включая врача, выписывавшего рецепты, и менеджера певца.