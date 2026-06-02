Спустя 3 года после землетрясения турчанка нашла письмо в куртке, отправленной из Азербайджана - ВИДЕО
Хотя с момента разрушительного землетрясения в Турции прошло уже несколько лет, в социальных сетях вновь всплывают истории о помощи, которую тогда оказал азербайджанский народ.
В опубликованном в социальных сетях видео гражданка Турции показывает, что спустя 3 года после землетрясения она обнаружила в кармане зимней куртки, отправленной из Азербайджана, письмо. Оно было отправлено 13 февраля 2023 года из Гёйчая.
Женщина, опубликовавшая видео, отметила, что это письмо имеет для неё большую моральную ценность, и выразила благодарность азербайджанскому народу.
Эти кадры вызвали эмоциональный отклик в социальных сетях и вновь подчеркнули прочность азербайджано-турецкого братства.
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