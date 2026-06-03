Молдова рассматривает отмену безвиза и денонсацию Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

Власти Молдовии обсуждают возможность отмены безвизового режима с Россией.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата парламента республики от Партии социалистов Богдана Цырдю.

«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет», — сказал он изданию.

По его словам, этот вопрос обсуждается в правящей партии. Цырдю сказал, что в Молдовии также обсуждается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 2001 года, в котором стороны признают друг друга стратегическими партнерами. Депутат считает, что это соглашение может быть расторгнуто в течение одного-двух лет.

Ранее глава МИД Молдовии Михаил Попшой заявил, что республика покинет СНГ в апреле 2027 года.