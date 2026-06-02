 Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО

First News Media22:40 - 02 / 06 / 2026
Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО

Число погибших от ночных массированных российских ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек.

Oб этом сообщают местные власти.

"Число погибших в результате удара ВС РФ по городу Днепр в ночь на вторник возросло до 16, пострадали 42 человека, включая 4 детей. Поисково-спасательная операция в городе завершилась", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.

"Число пострадавших в столице от массированной атаки противника на столицу (Киев- ред.) 2 июня возросло до 90 человек. В стационарах находятся 52 раненых. Из них двое детей. Шесть человек погибли", - сообщил в соцсети мэр Киева Виталий Кличко.

16:37

Число погибших в результате ночных ударов ВС РФ по Киеву и Днепру достигло 18 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские медиа.

По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве в результате масштабного ночного нападения российских спецслужб погибли 6 человек.

"66 жителей Киева пострадали в результате атаки, 6 человек погибли", - написал Кличко на своей странице в Telegram.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что до 12 человек увеличилось количество погибших из-за массированного российского удара.

"До 12 увеличилось количество погибших из-за атаки на Днепр", – написал он в Telegram-канале.

Поделиться:
905

Актуально

Мнение

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского ...

Политика

Азербайджан и Беларусь подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Политика

Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США

Xроника

Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

В мире

Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Эрдоганом

Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО

Автору хита Gangnam Style грозит тюрьма

Рубио: есть признаки того, что Хаменеи жив и участвует в политике

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне - ФОТО

Зеленский подтвердил атаку ВСУ по целям в Саратове и Каспийске - ВИДЕО

CNN: Иран возобновил доступ к 18 крупным подземным базам хранения ракетного вооружения

Последние новости

Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Эрдоганом

Сегодня, 00:09

Рубио: Проект TRIPP - якорь мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 00:00

В Маштага вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО

02 / 06 / 2026, 23:50

ООН: Блокировка Ормузского пролива затронет жизнь почти миллиарда людей

02 / 06 / 2026, 23:40

Самвелу Карапетяну вернули паспорт гражданина Армении

02 / 06 / 2026, 23:14

Ученые расшифровали надпись на горе Иландаг

02 / 06 / 2026, 23:00

Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО

02 / 06 / 2026, 22:40

Спустя 3 года после землетрясения турчанка нашла письмо в куртке, отправленной из Азербайджана - ВИДЕО

02 / 06 / 2026, 22:20

Азербайджан и Беларусь подписали ряд соглашений о сотрудничестве

02 / 06 / 2026, 22:00

В Баку фасад здания рухнул на автомобили - ВИДЕО

02 / 06 / 2026, 21:40

Автору хита Gangnam Style грозит тюрьма

02 / 06 / 2026, 21:20

Рубио: есть признаки того, что Хаменеи жив и участвует в политике

02 / 06 / 2026, 21:00

Соседи убитой свёкром женщины: Она жила с детьми, свекровь иногда оставалась с ней, чтобы помогать по хозяйству - ВИДЕО

02 / 06 / 2026, 20:40

Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США

02 / 06 / 2026, 20:20

Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

02 / 06 / 2026, 20:00

В Баку пройдут Кубок Европы и чемпионат Европы по бильярду

02 / 06 / 2026, 19:45

Какие вопросы будут обсуждены на первом заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса?

02 / 06 / 2026, 19:30

Ограбление магазина в Баку попало на камеры - ВИДЕО

02 / 06 / 2026, 19:15

Адвокат отсудил 2 маната у AYNA за ошибочную парковку

02 / 06 / 2026, 19:00

Министр: Сфера критических важных минералов - новое направление азербайджано-американского экономического сотрудничества

02 / 06 / 2026, 18:45
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57