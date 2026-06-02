Число погибших в результате российских ночных ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек - ФОТО

Число погибших от ночных массированных российских ударов по Киеву и Днепру достигло 22 человек.

Oб этом сообщают местные власти.

"Число погибших в результате удара ВС РФ по городу Днепр в ночь на вторник возросло до 16, пострадали 42 человека, включая 4 детей. Поисково-спасательная операция в городе завершилась", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.

"Число пострадавших в столице от массированной атаки противника на столицу (Киев- ред.) 2 июня возросло до 90 человек. В стационарах находятся 52 раненых. Из них двое детей. Шесть человек погибли", - сообщил в соцсети мэр Киева Виталий Кличко.

16:37

Число погибших в результате ночных ударов ВС РФ по Киеву и Днепру достигло 18 человек.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские медиа.

По последним данным мэра столицы Виталия Кличко, в Киеве в результате масштабного ночного нападения российских спецслужб погибли 6 человек.

"66 жителей Киева пострадали в результате атаки, 6 человек погибли", - написал Кличко на своей странице в Telegram.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что до 12 человек увеличилось количество погибших из-за массированного российского удара.

"До 12 увеличилось количество погибших из-за атаки на Днепр", – написал он в Telegram-канале.