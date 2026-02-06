Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом говорится в публикации Управления по коммуникациям Администрации президента Турции в социальной сети X.

"Премьер-министр Пашинян в ходе беседы поздравил президента Турции с прошедшим праздником Гурбан-байрам; в этой связи также обсуждались процесс нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией и региональные вопросы", - говорится в сообщении.



Президент Турции отметил, что нормализация между Турцией и Арменией продолжается посредством шагов, направленных на начало прямой торговли.



Также подчеркивается, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и всегда поддерживает шаги, предпринимаемые в этом направлении.