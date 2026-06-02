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Политика

Азербайджан и Беларусь подписали ряд соглашений о сотрудничестве

First News Media22:00 - 02 / 06 / 2026
Азербайджан и Беларусь подписали ряд соглашений о сотрудничестве

В Минске в рамках 16-го заседания Азербайджано-Белорусской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписан ряд документов, охватывающих различные направления сотрудничества.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич подписали протокол заседания.

Затем председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева и председатель Государственного комитета статистики Азербайджана Азер Мурсагулов подписали Меморандум о взаимопонимании.

В рамках мероприятия министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов подписали программу сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2026–2030 годы.

В целях расширения сотрудничества в сфере здравоохранения замминистра здравоохранения Беларуси Александр Старовойтов и его азербайджанский коллега Надир Зейналов подписали Дорожную карту на 2026–2027 годы.

Кроме того, между ПО "Гянджинский автомобильный завод" и ООО "ПОЖСНАБ" Беларуси был подписан контракт на сборку 21 единицы пожарной техники. Контракт подписали исполняющий обязанности директора ООО "ПОЖСНАБ" Сергей Захаревич и председатель Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев.

Отметим, что подписанные документы служат дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

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